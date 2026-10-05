Carabineros desbarató taller clandestino de armas en Peñalolén

Carabineros desbarató un taller clandestino de fabricación y modificación de armas de fuego en Peñalolén, luego que un hombre resultara herido en una de sus piernas.

El mayor Nicolás Sepúlveda detalló que "una persona adulta llega con dos impactos balísticos en una de sus extremidades inferiores a un recinto asistencial. A raíz de esto y con la finalidad de desarrollar, en el marco de la flagrancia, distintas diligencias investigativas, la SIP procede a identificar el domicilio donde eventualmente estaría oculto el atacante".

"Concurren al lugar, se logra hacer una entrada y registro del inmueble, no encontrando a esta persona, pero sí encontrando gran cantidad de armamento, partes de armamento, munición y también elementos para la fabricación y modificación de armamento a fogueo", agregó.

Los funcionarios detuvieron a un adulto mayor, propietario de la vivienda, quien portaba diversas municiones.