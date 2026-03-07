Carabineros detuvo a dos sujetos tras persecución policial en Peñalolén

Una exitosa labor preventiva de Carabineros permitió la captura de dos sujetos durante la noche de este viernes en la comuna de Peñalolén.

El procedimiento se inició cerca de las 23:30 horas, cuando personal de la Prefectura Santiago Oriente que realizaba patrullajes preventivos divisó a dos individuos con el rostro cubierto a bordo de una camioneta, situación que levantó sospechas inmediatas.

Ante el intento de realizar un control de identidad, ambos sujetos se dieron a la fuga en el vehículo, lo que dio inicio a una persecución policial.

El seguimiento finalizó en la intersección de calle Casanova con Diagonal Las Torres, donde los individuos abandonaron el móvil e intentaron escapar a pie, siendo rápidamente reducidos por los efectivos policiales.

Detención y armamento

Según explicó el teniente de Carabineros, José Villarroel, "al efectuar revisión del vehículo, en su interior se encuentra una pistola, con su número de serie borrado y munición, preliminarmente adaptada para el disparo. De igual forma, diversos elementos conocidos para cometer ilícitos".

Además, se informó que el vehículo en el que se transportaban estaba registrado a nombre de una empresa y no mantenía encargo por robo.

Ambos detenidos, quienes quedaron a disposición de la justicia para su control de detención, son mayores de edad y cuentan con antecedentes penales por distintos delitos. Sin embargo, no mantenían órdenes de detención vigentes.