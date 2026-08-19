Carabineros disparó y detuvo a delincuentes que robaron en condominio de Peñalolén

Carabineros detuvo a dos de cuatro delincuentes que este martes ingresaron a robar a un condominio ubicado en la calle Cerro Juncal de la comuna de Peñalolén.

El teniente coronel Gustavo Tapia explicó que uniformados se acercaron a fiscalizar a un automovilista y en ese momento aparecieron otros tres sujetos, "uno de los cuales apuntó a uno de los funcionarios policiales, por lo cual Carabineros, haciendo uso legal de su armamento de servicio, repelió el presunto ataque de estos sujetos, que intentaron huir y atropellar a uno de los funcionarios".

La policía inició una persecución que concluyó en la intersección de Violeta Parra con Comité 1 con la detención de dos de los hampones, la recuperación de un revólver con encargo por robo, de munición y del propio vehículo, que había sido robado el 29 de junio en La Florida.