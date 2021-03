Carrete callejero en el Parque Bustamante terminó con 17 detenidos

Carabineros sorprendió a más de medio centenar de jóvenes en una fiesta callejera que se desarrolló en el anfiteatro del Parque Bustamante, en la comuna capitalina de Providencia.

La policía indicó que los asistentes no utilizaban mascarillas ni tampoco respetaban la distancia física recomendada por la autoridad sanitaria.

Aunque Providencia se encuentra en Fase 3 y existe un aforo de reunión máximo de 50 personas en espacios abiertos, parte de los participantes provenían de comunas en fases de mayor restricción y no poseían el respectivo permiso.

"Carabineros arriba al lugar, procede a la fiscalización y procede a la detención por la situación de que muchos jóvenes venían a esta comuna desde comunas que se encontraban en fase 2 sin su respectivo permiso, por ende, se encontraban infringiendo el articulo 318", detalló el capitán Gonzalo Muñoz, de la 19a Comisaría de Providencia.

Así, 14 hombres y tres mujeres, todos mayores de edad, fueron detenidos y se les cursó el respectivo sumario sanitario por parte de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana.

Posteriormente, la fiscal de turno, María Pino Aguilera, dispuso que todos los detenidos quedaran apercibidos.

INDIGNACIÓN EN EL MUNICIPIO

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, dijo, a través de un video difundido en Twitter, que "nuestros vecinos nos avisaron que en el sector del anfiteatro, que es una zona que está cerrada, había una fiesta. Fuimos y encontramos a más de 60 personas que estaban bailando, consumiendo drogas y alcohol, prácticamente todos sin mascarillas; o sea, todo mal".

"Me pasa que cuando uno ve a todos los funcionarios de salud del país que han estado sácandose la mugre para que la gente no se nos muera, que han trabajado árduamente para vacunarnos, y, por otro lado, cuando uno ve este grado de irresponsabilidad, me baja un grado de indignación que nos les puedo contar", agregó la autoridad comunal.