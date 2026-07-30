Mantienen prisión preventiva de padre de la niña que murió tras caer de edificio en Las Condes

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago mantuvo la prisión preventiva de Jorge Constanzo por su responsabilidad en la muerte de su hija de dos años, quien en mayo cayó desde el piso 11 de un departamento en la comuna de Las Condes.

La investigación, en la que está imputado por homicidio por omisión, determinó que el sujeto manejó en estado de ebriedad horas antes del hecho, ya que la alcoholemia arrojó 0,85 gramos de alcohol por litro de sangre.

El fiscal de género de la Fiscalía Oriente, Ezio Braghetto, comentó que "el tribunal nuevamente estimó que estos hechos constituyen un delito de homicidio por omisión, en una figura de dolo eventual, que es lo que finalmente busca la Fiscalía. Esto reafirma nuestra calificación jurídica, el padre en este caso simplemente no actuó de la manera que correspondía de acuerdo a su posición de garante".

Gloria Ortiz, madre de la menor, se manifestó "súper afectada porque la defensa trata a mi hija no por su nombre, sino que la trata como una cabra chica que estaba al cuidado de su padre y me parece una falta de respeto enorme, porque mi hija tiene nombre y apellido".

El abogado defensor de Constanzo, Cristián Santander, sostuvo que "no estaba asignado ese dormitorio a Isidora, ese no era el dormitorio de Isidora. Era la tercera vez que iba, estaba recién empezando la posibilidad de que se encontraran en el departamento".

"Ese es el error, el mismo error que supone dejar una ventana abierta o una piscina, el mismo error que poner una olla en la primera cocinilla, comprar cloro gel y dejarlo abajo", añadió.

Constanzo seguirá cumpliendo con esta cautelar en el Centro de Detención Preventiva de Casablanca, en la Región de Valparaíso.