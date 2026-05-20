Padre de la niña que murió tras caer de edificio en Las Condes quedó en prisión preventiva

La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió este miércoles elevar la medida cautelar y decretar la prisión preventiva para Jorge Constanzo, padre de la pequeña Isidora, la niña de dos años que falleció el pasado domingo tras caer desde el piso 11 de un edificio en la comuna capitalina de Las Condes.

Con esta decisión, el tribunal revocó el arresto domiciliario total decretado inicialmente por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, acogiendo los argumentos de la Fiscalía que imputa el delito de homicidio por omisión.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó antecedentes que refuerzan la tesis de una negligencia grave.

Según el ente persecutor, el imputado había consumido alcohol durante el almuerzo del domingo antes de quedarse profundamente dormido, dejando a la menor sin supervisión en una habitación con la ventana abierta.

La fiscal Pamela Valdés cuestionó duramente el comportamiento del padre, señalando que su estado de somnolencia le impidió reaccionar incluso ante los llamados de emergencia.

"En el almuerzo se toma un aperitivo, tomó una copa y luego se va a dormir una siesta, de esas siestas con un sueño profundo, que no escucha ni siquiera cuando vecinos, cuando la niña cae 40 minutos antes, van a tocar esa puerta, pero nadie se despierta. Recién cuando (llegó al departamento) el sargento segundo (de Carabineros), 40 minutos después, (cuando) lo puede despertar", detalló la persecutora ante la corte.

Valdés afirmó que el trágico desenlace era evitable: "¿Esto es una imprudencia realmente? ¿Es una negligencia? ¿O se pudo representar en este caso que, si yo dejo a una niña en una cama sin protección con almohadas grandes, podrá encaramarse a la ventana? Esos riesgos eran evitables. Él debía haber dejado la ventana cerrada con pestillo y en este caso tenemos el peor resultado, que es la muerte de una menor de dos años y seis meses", señaló.

Constanzo deberá permanecer en prisión preventiva durante el tiempo que dure la investigación fijada por el tribunal.