Ministra Vallejo asistió al funeral del pequeño Esteban: "Desgarró el alma del país"

"Esto desgarró el alma del país", afirmó la ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, al abordar este jueves la conmoción nacional por el caso de Esteban Hermosilla, el niño de 12 años que falleció el lunes en la comuna de Recoleta luego de que delincuentes, que escapaban tras un robo, chocaran el furgón escolar que lo transportaba.

La secretaria de Estado, quien asistió al funeral del pequeño por instrucción del Presidente de la República, Gabriel Boric, enfatizó la magnitud del impacto que este suceso ha tenido en la sociedad chilena.

"Hemos estado conmocionados y lo importante es acompañar a la familia. Hemos estado en coordinación con el tío de Esteban y con la familia. El Presidente me pidió estar acá, y obviamente accedí porque es importante un acto de humanidad, de acompañamiento, porque esto desgarró el alma del país", afirmó Vallejo.

En esta línea, subrayó que el impacto fue generalizado: "creo que todos, apenas conocimos la noticia, nos afectó muchísimo y no queremos que estas cosas vuelvan a pasar y sobre todo que haya justicia".

"No queremos que estas cosas vuelvan a pasar"

"Que por Esteban y en nombre de la comunidad educativa, pero también de todo el país, de todos los niños: no queremos que estas cosas vuelvan a pasar", puntualizó la ministra vocera, que destacó la importancia de que el Ejecutivo acompañe a la familia afectada en un momento "tan difícil".

"Es muy doloroso. Creo que para cualquier madre o padre conocer esta trágica situación es algo que nos afecta a todos, por cierto, incomparable con lo que debe estar pasando, la madre, el padre y la familia de Esteban", puntualizó.

Vallejo también hizo un llamado a la acción colectiva para garantizar la seguridad de los menores en todo el país, ya que "no queremos que estas cosas vuelvan a pasar (...) nuestros niños tienen que estar protegidos y seguros en la calle y donde sea".

Finalmente, dio cuenta que para lograr eso es necesario "un trabajo que no debe parar nunca, porque enfrentar la delincuencia, la inseguridad y proteger a nuestros niños es tarea del Estado, es tarea de todo el conjunto de la sociedad y un esfuerzo permanente".