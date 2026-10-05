Cerro Navia: Hombre quedó en riesgo vital tras sufrir golpiza en la vía pública

Un hombre quedó en riesgo vital tras sufrir una golpiza con objetos contundentes en la calle Padre Hurtado, en la comuna de Cerro Navia.

La víctima fue socorrida por personal del SAMU y trasladada al Hospital Félix Bulnes, mientras que dos sospechosos de la agresión fueron detenidos y quedarán este martes a disposición de la Justicia.

"Vecinos del sector indicaron (a la policía) a dos sujetos que le habrían provocado las lesiones (al afectado), y éstos fueron detenidos por personal de la SIP de la 45ª Comisaría", señaló el teniente Pablo Moya.