Cinco personas fueron detenidas luego que una mujer de 28 años denunciara haber sido amenazada de muerte mientras transitaba en la vía pública en la comuna de Peñalolén.

La víctima acusó que, cuando caminaba por la calle Los Cholos, recibió las amenazas por parte de tres sujetos que se encontraban al interior de un domicilio, a raíz de -según dijo- rencillas previas.

Ante ello, en contexto de flagrancia, los uniformados ingresaron al inmueble y detuvieron a los individuos, además de incautar un arma de fuego y tres armas blancas (todas de fabricación artesanal), una pistola a fogueo y distintos tipos de municiones.

Además, se sumó la aprehensión de dos personas más que residían en el inmueble por negarse al actuar policial.

El mayor Nicolás Sepúlveda, de la 43ª Comisaría de Carabineros de Peñalolén, precisó que las armas incautadas "corresponden a un armamento de fabricación artesanal y otro de fantasía. Asimismo, las tres armas blancas corresponden a estoques".

Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público y se espera que los imputados pasen a control de detención y a su posterior formalización esta jornada.