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Tópicos: País | Policial

Conductor atropelló a mujer con su guagua en un coche en Quilicura

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Reportes indican que el hombre escapó sin ayudar.

Conductor atropelló a mujer con su guagua en un coche en Quilicura
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Una madre y su hijo cruzaban un paso de cebra en Quilicura cuando fueron atropellados por un hombre que posteriormente se dio a la fuga.

Los hechos, ocurridos en Guardiamarina Riquelme con Raimundo Romo, fueron grabados por la cámara de un motorista quien persiguió posteriormente al hombre.

Ni la madre ni el hijo sufrieron lesiones de gravedad.

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