Conductor ebrio chocó contra poste en Santiago: vehículo tenía más de 360 multas

Un accidente de tránsito se registró en la intersección de Nataniel Cox con calle Santiago: un conductor en estado de ebriedad impactó contra un poste de alumbrado público mientras circulaba en contra del sentido del tránsito.

Tras la colisión, el sujeto intentó huir a pie, lo que derivó en un forcejeo con inspectores municipales antes de ser detenido por personal de Carabineros.

El teniente Patricio Andrade, de la Cuarta Comisaría de Santiago Central, detalló que "se encontraba efectivamente un vehículo contra el normal sentido del tránsito, el cual colisionó contra un poste en el lugar. Se entrevistó al conductor, indica que se habría quedado dormido y según testigos habría venido acompañado de otra persona".

"Tras diligencias de Carabineros se comprobó que el conductor estaba en estado de ebriedad, debido a hálito alcohólico, rostro congestionado, inestabilidad al caminar e incoherencia al hablar. El alcotest marcó 1,46 gramos de alcohol", agregó el oficial.

Además, el vehículo mantenía más de 360 multas acumuladas y circulaba con documentación vencida, según el reporte.

El accidente provocó complicaciones en el tránsito del sector, el cual fue posteriormente normalizado tras las labores de despeje.