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Tópicos: País | Policial

Conductor fue abatido por Carabineros tras intentar evadir control policial en La Serena

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

De 25 años, pereció en el sector Las Compañías, donde los uniformados desarrollaban este tipo de procedimientos.

Conductor fue abatido por Carabineros tras intentar evadir control policial en La Serena
 Archivo

La PDI investiga lo sucedido para esclarecer la dinámica de los hechos, mientras que Carabineros no se ha pronunciado aún respecto de la situación.

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Un conductor de 25 años fue abatido por Carabineros tras intentar evadir un control vehicular y, preliminarmente, casi atropellar a uno de los funcionarios en la comuna de La Serena (Región de Coquimbo).

Los hechos ocurrieron la noche del viernes en el sector Las Compañías, donde Carabineros desarrollaba labores de control vehicular y policial; momento en que hicieron uso de sus armas de servicio para enfrentar el comportamiento del automovilista. 

Posteriormente, el conductor falleció en el lugar a consecuencia de los disparos.

"La madrugada de hoy (sábado), el fiscal macrozona solicitó la concurrencia de personal la Brigada de Homicidios PDI de La Serena al sector de La Varilla, por el hallazgo de una persona fallecida por impacto balístico", dijo el subjefe de la unidad, subprefecto Freddy Montoya.

"Nos encontramos realizando todas las diligencias de investigación, como es el trabajo de sitio del suceso, empadronamiento de testigos y levantamiento de cámaras de seguridad, a fin de establecer fehacientemente cómo ocurrieron los hechos", agregó.

De momento, Carabineros no se ha pronunciado respecto a la situación.

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