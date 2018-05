Corte Suprema tildó de "injusta" la crítica del Gobierno por actuar de los jueces

El Poder Judicial salió a responder las críticas del ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien apuntó a la libertad de algunos delincuentes reincidentes a propósito del asesinato de una mujer al interior de su vivienda en la comuna de La Reina a manos de un joven de 18 años con 21 detenciones previas.

El secretario de Estado afirmó que los jueces ahora no tienen excusas y que esta persona debería quedar en prisión.

Al respecto, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, comentó que "las palabras del señor ministro del Interior, en cuanto a que ya no habrá ocasión para que los jueces se excusen, es una expresión que no podemos menos que decir que no es ajustada. Tenemos uno de los índices de prisión más fuertes en Latinoamérica".

"La Corte, por mi intermedio, manifiesta no compartir aquel juicio por injusto. Hay una preocupación y una dedicación de los jueces muy fuerte", remarcó el timonel del máximo tribunal.

Fiscales piden modificaciones legales

En cambio, para Trinidad Steinert, presidenta de la Asociación de Fiscales, se requieren penas más duras, que contemplen el presidio, por lo que esperan que se apruebe en el Congreso el proyecto de ley que modifica la responsabilidad penal adolescente.

"En este minuto hay un proyecto de modificación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, pero ya la Fiscalía Nacional ha dado cuenta que si esa modificación sale a la luz luego se necesitan ya 179 fiscales para poder enfrentar esa modificación legislativa", precisó la fiscal.

Steinert enfatizó que "los ingresos que tiene la Fiscalía es de un millón 300 mil anual, estamos enfrentando más de 1.600 o 1.700 causas aproximadamente por fiscal anualmente y se hace insostenible".

En la actualidad existe una comisión presidencial para tener un acuerdo transversal en materia de seguridad ciudadana, mientras que el fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, se reunirá la mañana de este jueves con los alcaldes de la zona para tratar el tema de los crímenes de alta connotación.