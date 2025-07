Académica afirma que Chile está en una etapa intermedia camino hacia un narcoestado

Pía Greene, académica del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (Cescro) de la Universidad San Sebastián, señaló que las mafias que operan en Chile están "en la fase de penetración" de las instituciones y advirtió que, si no se detiene esa tendencia, el país arriesga convertirse en un "narcoestado".

En conversación con El Diario de Cooperativa, la experta sostuvo que el poder de las organizaciones criminales que ya se instalaron en el país "es tan alto que puede corromper a cualquier tipo de persona. En ese contexto, tenemos que entender que esto solo puede crecer si no lo atajamos luego".

"Hoy día estamos en una fase intermedia, ya pasamos la disputa territorial, (ahora) estamos en la fase de penetración en las instituciones", puntualizó.

En ese sentido, la profesora manifestó: "Si esto no se detiene, (la infiltración) va a pasar a las más altas autoridades, donde definitivamente va a haber una penetración total, que es lo que se le llama la 'etapa simbiótica', donde los países se convierten en narcoestados o tienen que negociar con el crimen organizado para detener las olas de violencia que existen".

"Esto ya no se trata simplemente de delitos como los que teníamos antes, que eran contra la propiedad, no violentos. Ahora estamos hablando de organizaciones criminales que se están instalando en Chile, (algunas) ya están instaladas, y que están produciendo mucho daño a nuestra institucionalidad, a nuestra democracia y también a nuestra libertad", complementó la exjefa de estudios del Ministerio del Interior durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera.

¿Cómo abordar el aumento de la criminalidad?

Greene fue enfática en señalar que, a día de hoy, realizar un copamiento policial o sacar militares a la calle "no va a tener el efecto deseado, porque el crimen organizado funciona de otra manera".

En ese contexto, sugirió tres acciones generales para detener la infiltración del crimen organizado: "Lo primero, que exista coordinación interinstitucional. Si hay algo que nos dimos cuenta en los últimos días es que las instituciones no están coordinadas, no están conversando entre sí, no están compartiendo información en vivo, ni haciendo una articulación para poder parar esto", enfatizó.

"Lo segundo es la inteligencia, (pues) estamos mal en inteligencia. Tenemos las dos leyes de inteligencia en el Congreso que aún no avanzan, una está del 2018, y tenemos una agencia de inteligencia que está obsoleta, que no está cumpliendo con sus funciones y que tiene que avanzar. Lo mismo con inteligencia económica: tenemos que ver cómo seguimos la ruta del dinero, y eso es urgente", aseveró la académica.

Como tercera recomendación, Green señaló que es prioritario abordar "el tema del sistema carcelario".

"Estamos hablando de más cárceles de alta seguridad, pero hoy día hay que hacer una reforma importante al sistema penitenciario general: Gendarmería, una institución que hoy día es un servicio, tiene que ser una fuerza de orden, tener otro estatus, mayor presupuesto y depender del Ministerio de Seguridad, (ya que) tiene que participar de este sistema de seguridad de manera importante", concluyó.