Antofagasta: Condenan a "Los Piratas del Tren de Aragua" a más de 230 años de cárcel

En un fallo calificado como un "golpe histórico" al crimen organizado transnacional, el Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta sentenció este viernes a siete integrantes de "Los Piratas", brazo operativo del "Tren de Aragua" en el norte del país.

Tras un juicio de tres semanas, realizado bajo rigurosos protocolos de seguridad, las penas impuestas sumaron un total superior a los 238 años de prisión efectiva.

La investigación, liderada por la Fiscalía Regional en conjunto con la Brigada de Homicidios (BH) y la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la Policía de Investigaciones (PDI), logró acreditar la participación de los delincuentes en homicidios consumados y secuestros con ejecución, crímenes perpetrados en las zonas de Playa El Lenguado y La Rinconada.

Además, se les imputaron delitos de tráfico de drogas y tenencia ilegal de armamento de guerra, tras el hallazgo de granadas y explosivos de alto poder destructivo en el campamento Cerro Bonito.

De los siete sentenciados, cuatro fueron condenados a presidio perpetuo simple.

El fiscal regional, Juan Castro Bekios, destacó la contundencia de la sentencia y envió un mensaje directo a las organizaciones criminales: "No habrá espacio para el crimen organizado en Antofagasta y, allí donde este se instale, vamos a llegar junto con Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones".

"Los vamos a enfrentar, los vamos a combatir y los vamos a extirpar de nuestra región y, si es posible, del país. No habrá tregua con aquellos que traigan el mal y la violencia a nuestras poblaciones. Este no es un trabajo sencillo, pero es ahora el momento de comenzar a realizarlo y a obtener resultados como estos", subrayó.