EE.UU. extraditará a Chile a mafioso dedicado a la trata y la explotación sexual

La Brigada Investigadora de Trata de Personas Metropolitana de la Policía de Investigaciones informó que se logró la extradición, desde Estados Unidos, de Yuber Padilla, sindicado como sublíder de "Los Orientales", organización criminal dedicada a la trata de personas -principalmente menores de edad- con fines de explotación sexual.

De acuerdo a la información policial, el sujeto de nacionalidad venezolana contribuía al funcionamiento y permanencia de la estructura ilícita participando de la explotación sexual, y obteniendo distintos beneficios económicos para la organización que provenían de esta actividad ilegal.

Asimismo, "multaba" a mujeres extranjeras obligándolas a ejercer comercio sexual para pagar distintas sumas de dinero, extorsionándolas mediante distintas amenazas que podrían afectarlas dada su condición irregular dentro del país.

El comisario Edgardo del Valle, jefe de la Oficina Central Nacional de la Interpol de Santiago, detalló que "esta persona fue detenida en el mes de febrero del 2025 por personal de ICE, del Servicio de Inmigración de Estados Unidos. Sin embargo, ya habíamos realizado algunas coordinaciones previas con nuestro símil de Washington, en atención a que ya se había ubicado el paradero de este sujeto, razón por la cual ya se había solicitado el pedido de extradición".

El sujeto quedará a disposición de la Justicia, una vez que llegue al país, por los delitos de asociación ilícita para la trata de personas, con fines de explotación sexual.