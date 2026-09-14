Operación La Purga: a prisión 18 integrantes de banda que empleaba sicarios en Rancagua

El Juzgado de Garantía de Rancagua dejó sujetas a la medida cautelar de prisión preventiva a 18 personas que fueron detenidas en el megaoperativo policial denominado "La Purga", desarrollado la semana pasada en la comuna.

La operación, calificada de alto impacto para la seguridad de la sociedad, permitió desarticular una peligrosa organización criminal vinculada al narcotráfico, el uso de armas de fuego y homicidios por encargo.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, la banda era liderada por Osvaldo Sepúlveda González, conocido en el mundo delictual como "El Nono" y de nacionalidad chilena, quien operaba contratando a sicarios extranjeros para ejecutar distintos crímenes.

El fiscal regional, Aquiles Cubillos, detalló que "se trata de un sujeto dedicado al tráfico de drogas hace bastantes años en la comuna de Rancagua y, por lo tanto, tenía una estructura afiatada donde tenía diversos sujetos y puntos de venta en donde comercializaba droga, especialmente en el sector nororiente y en el sector céntrico de la ciudad".

Asimismo, la autoridad persecutoria indicó que "tenía otros sujetos que le prestaban protección, seguridad, a él y a su familia y también contrataba sicarios para la comisión de homicidios".

Los 18 imputados formalizados enfrentan graves cargos judiciales, entre los que destacan asociación criminal, tráfico de drogas, porte y tenencia de armas, municiones y explosivos, así como cinco delitos de homicidio, dos de ellos consumados entre 2025 y 2026.