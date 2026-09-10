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Tópicos: País | Policial | Crimen organizado

Operación La Purga: Desarticulan banda que empleaba sicarios en Rancagua

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

De los 21 detenidos por la PDI, nueve están vinculados con homicidios perpetrados por encargo del líder, un chileno apodado como "El Nono".

La agrupación también está vinculada con el intento de asesinato de un joven colombiano en la parroquia Divino Maestro, ocurrido en junio pasado.

Operación La Purga: Desarticulan banda que empleaba sicarios en Rancagua
 Captura (Fiscalía de O'Higgins)

Se trató de un operativo de gran escala, que desplegó a más de 500 efectivos de la PDI y consistió en el allanamiento de 187 domicilios.

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En el marco de la Operación La Purga, la Fiscalía de Análisis Criminal de O'Higgins desarticuló a una agrupación criminal indagada por homicidio, tráfico de armas y droga y disputa territorial, la cual operaba en los sectores nororiente y del casco histórico de Rancagua.

Gracias a este procedimiento de gran escala, que desplegó a más de 500 efectivos de la PDI y consistió en el allanamiento de 187 domicilios, 21 personas fueron detenidas, entre ellas nueve implicados en cinco homicidios, perpetrados entre 2025 y 2026.

"La estructura criminal estaba basada en el delito de tráfico de drogas, pero tenía sicarios de nacionalidad colombiana y venezolana, los que cometían homicidios por encargo del líder como una forma de amedrentar, solucionar conflictos y también mantener el control territorial", detalló el fiscal regional, Aquiles Cubillos.

La banda era liderada por un chileno conocido como "El Nono", presunto autor intelectual del homicidio frustrado de un joven colombiano que ocurrió al interior de la parroquia Divino Maestro en junio pasado.

En esa ocasión, los sicarios atacaron a la víctima después de que se celebrara una misa en memoria de su madre, quien fuera asesinada un mes antes en la vía pública.

Finalmente, el tribunal determinó ampliar la detención de todos los implicados hasta el próximo lunes 14 de septiembre.

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