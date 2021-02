Luego de que en menos de 48 horas vecinos de Estación Central, Puente Alto y La Florida amarraran y desnudaran a delincuentes en la vía pública, se reabrió el debate por las detenciones ciudadanas. Se trata de una figura legal que está contemplada en el ordenamiento jurídico, pero, tal como pasó en estos casos, muchas veces la gente cruza la línea y cae en graves agresiones. "Esos excesos obviamente no están al margen de la ley: no están permitidos y, de ser investigados por el Ministerio Público, las responsabilidades se les va a atribuir de acuerdo a la participación de cada uno" e, incluso, "podrían ser formalizados por el delito de torturas", comentó a Cooperativa Luis Gálvez, abogado penalista y ex defensor penal público. Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, manifestó que "uno puede comprender la desesperación de los vecinos", pero recalcó que siempre deben actuar "en el marco de la legislación y del Estado de Derecho". Escucha el informe de José Tomás Nieto.

