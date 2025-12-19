Discusión en pub de La Florida terminó con un hombre acribillado

Un asesinato se registró durante la madrugada de este viernes a la comuna capitalina de La Florida, donde un hombre fue baleado en las afueras de un local nocturno ubicado en la Avenida Walker Martínez.

El suceso presuntamente se originó alrededor de las 03:00 horas a raíz de una fuerte discusión entre dos grupos de personas al interior del pub, disputa que escaló rápidamente y se trasladó hacia la vía pública una vez que los involucrados abandonaron el recinto.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, los atacantes esperaron a la víctima a la salida del establecimiento para concretar la agresión. El hombre recibió al menos dos impactos de bala de corta distancia, mientras que sus agresores huyeron inmediatamente del lugar a bordo de un vehículo motorizado.

"Hubo una pelea afuera de un local comercial y esa pelea posteriormente desencadenó en el uso de arma de fuego por parte de un individuo que se dio la fuga en un vehículo motorizado", señaló el comandante de Carabineros Cristian Becerra.

Tras la ráfaga de disparos, la víctima fue auxiliada y trasladada de urgencia hasta la Clínica Dávila Vespucio. A pesar de los esfuerzos del personal médico por estabilizarlo, la gravedad de los impactos balísticos resultó fatal, confirmándose su deceso.

La investigación fue instruida por el Ministerio Público a la Brigada de Homicidios de la PDI.

Entre las acciones a realizar, se incluye la revisión de cámaras de vigilancia, algo clave para esclarecer la dinámica del crimen e identificar a los responsables.

Al cierre de este reporte, la identidad de la víctima aún no ha sido confirmada y el autor de los disparos permanece sin ser identificado.