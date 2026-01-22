Decretan internación provisoria para adolescente extraditado desde Argentina por ataque a carabinero

El Tribunal de Garantía decretó la medida cautelar de internación provisoria para el joven extraditado este jueves desde Argentina, imputado como autor de un homicidio frustrado contra un funcionario de Carabineros durante un operativo policial en la comuna de Ñuñoa.

El hecho fue en marzo de 2025, cuando el Sargento Segundo José Villegas Ulloa intervino para frustrar el robo de un vehículo perpetrado por una banda delictual. En el enfrentamiento, se produjo un intercambio de disparos que dejó al uniformado con lesiones de extrema gravedad.

Tras el ataque, el imputado logró salir de territorio nacional, siendo localizado en Argentina, tras verse involucrado en otros ilícitos.

Durante la audiencia de formalización, la fiscal Arlin Flores, de la Fiscalía Oriente, entregó detalles sobre la imputación y las consecuencias irreversibles del ataque para la víctima.

"Un homicidio frustrado en contra de un funcionario de Carabineros en el ejercicio de sus funciones y un robo con violencia. Ambos en carácter de frustrados.El funcionario de Carabineros se encuentra gravemente herido y nunca más va a poder volver a caminar", detalló la persecutora.

Sobre el proceso de captura y retorno al país, la fiscal Flores explicó la cronología de los hechos que permitieron su formalización en Chile: "Luego de cometer el delito, huyó del país. Al percatarnos de aquello y darnos noticia el país vecino, Argentina, que el imputado había cometido delitos diversos en dicho país, solicitamos la extradición y el tribunal decretó la medida cautelar más gravosa para el ordenamiento jurídico de responsabilidad penal adolescente, cual es la internación provisoria"

El tribunal fijó un plazo de investigación inicial de 60 días, el cual podría ser ampliado si el Ministerio Público lo requiere para completar las diligencias pendientes.

El caso también involucró a un segundo funcionario policial que, durante el mismo procedimiento en Ñuñoa, debió hacer uso de su arma de servicio en legítima defensa tras ser intimidado por el grupo delictual. Uno de los disparos impactó a uno de los antisociales, quien falleció en el lugar.