Delincuentes saquearon e incendiaron edificio que alberga "La Hacienda Gaucha"

Un grupo de sujetos saqueó e incendió el edificio que alberga el Hotel Principado y el tradicional restorán "La Hacienda Gaucha", ubicado en la avenida Vicuña Mackenna, en las cercanías de Plaza Baquedano, en la comuna de Santiago.

En contacto con Cooperativa, el gerente de ambos locales comerciales, Iván Marambio, relató que "saquearon el apart hotel y están quemando La Hacienda Gaucha".

De acuerdo con su testimonio, esta "ha sido la tónica todos los días, las manifestaciones son pacíficas de (Ramón) Corvalán hacia Plaza Italia. Lamentablemente los vándalos se resguardan con esto, entonces uno ya no sabe qué hacer".

Marambio añadió que "hemos hecho todo lo posible por resguardar nuestros locales, resguardar nuestros negocios" y denunció que los autores de estos hechos "andan con esmeriles automáticos, chuzos, un montón de cosas".

El gerente también afirmó que "a metros nuestro está el Museo Violeta Parra y no lo han tocado, no le han hecho una raya, nada, y luego viene la embajada argentina, que, se supone, después del incendio que hubo en (la universidad) Pedro de Valdivia iba a haber un resguardo único y no lo hay en ese anillo".

En el sector también se vio afectada por un incendio la construcción de la Escuela de Postgrados de la Universidad de Chile, lugar en que trabajaron ocho compañías de Bomberos, tras lo cual siguieron los incidentes en el lugar originándose el incendio en los pisos superiores del edificio que alberga al hotel y el restorán.