Dos sujetos fueron detenidos por robo y violación a guardia en obra de La Pintana

Detectives de la Policía de Investigaciones de Chile, a través de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de La Pintana y en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Sur, detuvieron a dos hombres vinculados a un violento delito de robo con violencia y violación ocurrido en una obra en construcción de la comuna de La Pintana.

El hecho se registró la madrugada del pasado 13 de marzo, cuando los antisociales ingresaron al recinto e intimidaron con armas blancas y de fuego a la guardia de seguridad del lugar, a quien amarraron y golpearon. En ese contexto, uno de los sujetos perpetró una agresión sexual contra la víctima.

Tras el ataque, los individuos escaparon en el vehículo de la afectada, cargándolo con diversas herramientas sustraídas desde la obra, cuyo avalúo alcanza al menos los seis millones de pesos.

A partir del levantamiento de cámaras de seguridad y el empadronamiento de testigos, los detectives lograron ubicar a los sospechosos en la comuna de El Bosque, donde se encontraban en situación de calle. Ambos fueron reconocidos por la propia víctima, lo que permitió concretar su detención.

El inspector Roberto Ávila, de la Bicrim La Pintana, detalló que "los sujetos ingresaron al lugar mediante escalamiento y agredieron brutalmente a la guardia nocturna con elementos contundentes, para luego maniatarla y continuar con la sustracción de especies".

Asimismo, indicó que durante el ataque uno de los imputados aprovechó la vulnerabilidad de la víctima para cometer la agresión sexual, acción que fue interrumpida por su cómplice para continuar con el robo.

La investigación continúa en desarrollo, ya que un tercer individuo que habría participado en el delito aún permanece prófugo.