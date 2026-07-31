Explotación sexual en Tarapacá: 11 rescatadas, cinco criminales y cinco "clientes" detenidos

Once mujeres jóvenes de nacionalidad boliviana fueron rescatadas por la Policía de Investigaciones en el marco de un operativo realizado esta madrugada de viernes, vinculado con una causa por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en la Región de Tarapacá.

Según informó la policia civil, la red abusaba de víctimas de entre 15 y 18 años de edad que ingresaban a territorio chileno, engañadas, a través de pasos no habilitados ubicados en la frontera de Colchane.

Posteriormente eran explotadas en Iquique y en Alto Hospicio, comunas donde se realizaron varios allanamientos durante las últimas horas.

El procedimiento deja, de momento, a cinco criminales y otros cinco "clientes" detenidos en flagrancia.

"A través de su Brigada de Delitos Sexuales, la PDI llevó a cabo una investigación transnacional en conjunto con el Ministerio Público, y determinó que una organización criminal compuesta principalmente por bolivianos reclutaba, captaba y posteriormente trasladaba a Chile, desde Bolivia, a mujeres para ejercer la explotación sexual, la prostitución, en diferentes locales Iquique y Alto Hospicio", dijo el prefecto inspector Mauricio Jorquera.

Los detenidos "no clientes" eran "encargados de local" en los puntos donde se ejercía el referido comercio sexual ilícito.

La indagatoria "partió en diciembre del año 2025" bajo la hipótesis de que en locales públicos y domicilios particulares de la Región "se estaba ejerciendo la prostitución bajo los supuestos de un delito de trata con fines de explotación sexual, o derechamente una explotación sexual infantil", señaló la fiscal Camila Albarracín.

De momento continúan en desarrollo las diligencias investigativas, y se espera que los detenidos queden a disposición del Juzgado de Garantía de Iquique este sábado.

En tanto, las afectadas están siendo asistidas por la Unidad de Víctimas del Ministerio Público, y también se están realizando coordinaciones administrativas con Bolivia para poder conocer mayores antecedentes sobre cada una de las jóvenes rescatadas.