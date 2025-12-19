Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago16.5°
Humedad70%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de La Araucanía
Tópicos: País | Policial | Delitos sexuales

Hombre de 55 años fue sorprendido en flagrancia violando a una adolescente

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La víctima fue auxiliada por vecinos y el auto del agresor fue incendiado.

Hombre de 55 años fue sorprendido en flagrancia violando a una adolescente
 Poder Judicial

El hecho ocurrió en la comuna de Padre Las Casas y el sujeto será formalizado el lunes.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un hombre de 55 años de edad fue sorprendido, en flagrancia, cuando violaba a una adolescente de 16 en el sector San Ramón, en la comuna de Padre Las Casas (Provincia de Cautín, Región de La Araucanía).

"El imputado fue sorprendido en flagrancia realizando este delito, siendo auxiliada la víctima por vecinos", indicó la abogada Claudia Pérez, de la Fiscalía.

Tras quedar al descubierto el abuso, el sujeto fue detenido, su auto incendiadio y la víctima trasladada a un centro asistencial para constatar lesiones.

El hombre pasó a audiencia de control de detención en esta jornada, y su formalización se agendó para el día lunes.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada