Hombre de 55 años fue sorprendido en flagrancia violando a una adolescente

Un hombre de 55 años de edad fue sorprendido, en flagrancia, cuando violaba a una adolescente de 16 en el sector San Ramón, en la comuna de Padre Las Casas (Provincia de Cautín, Región de La Araucanía).

"El imputado fue sorprendido en flagrancia realizando este delito, siendo auxiliada la víctima por vecinos", indicó la abogada Claudia Pérez, de la Fiscalía.

Tras quedar al descubierto el abuso, el sujeto fue detenido, su auto incendiadio y la víctima trasladada a un centro asistencial para constatar lesiones.

El hombre pasó a audiencia de control de detención en esta jornada, y su formalización se agendó para el día lunes.