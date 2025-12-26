El Ministerio Público reveló que en domicilios vinculados al influencer Jorge Matter -detenido y sometido ya a prisión preventiva- se encontró ketamina y diversos elementos para la fabricación de tusi, además de más de 4.000 videos de connotación sexual.

La fiscal Camila Albarracín detalló a Cooperativa que el imputado mantenía colorantes, sartenes y creatina, insumos comúnmente utilizados para elaborar la droga sintética.

El imputado fue internado en el Centro Penitenciario de Alto Hospicio, con un plazo de investigación de 150 días, mientras continúan las diligencias del OS9 y la Fiscalía.

