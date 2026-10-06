PDI detuvo a presunto agresor sexual en serie en Independencia

La PDI detuvo esta jornada a un sujeto de nacionalidad peruana acusado de agredir sexualmente al menos a 10 personas.

El individuo, de 26 años, fue aprehendido en la comuna de Independencia en medio de un allanamiento. Allí se incautaron una CPU y teléfonos celulares, donde se encontraron antecedentes de que el sujeto podría haber ultrajado a otras 40 ó 50 víctimas, por lo que se habla de un supuesto agresor sexual en serie.

De acuerdo con la institución policial, el modus operandi del sujeto consistía en contactar a personas mediante la aplicación de citas Grindr. Posteriormente, se juntaba con ellas en Santiago Centro, las llevaba a un motel y, una vez concretado el encuentro sexual, grababa sin consentimiento para, posteriormente, extorsionar solicitando dinero con la amenaza de divulgar fotos y videos íntimos.