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Tópicos: País | Policial | Delitos sexuales

PDI detuvo a presunto agresor sexual en serie en Independencia

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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La PDI detuvo esta jornada a un sujeto de nacionalidad peruana acusado de agredir sexualmente al menos a 10 personas. 

El individuo, de 26 años, fue aprehendido en la comuna de Independencia en medio de un allanamiento. Allí se incautaron una CPU y teléfonos celulares, donde se encontraron antecedentes de que el sujeto podría haber ultrajado a otras 40 ó 50 víctimas, por lo que se habla de un supuesto agresor sexual en serie. 

De acuerdo con la institución policial, el modus operandi del sujeto consistía en contactar a personas mediante la aplicación de citas Grindr. Posteriormente, se juntaba con ellas en Santiago Centro, las llevaba a un motel y, una vez concretado el encuentro sexual, grababa sin consentimiento para, posteriormente, extorsionar solicitando dinero con la amenaza de divulgar fotos y videos íntimos.

 

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