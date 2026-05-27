Universitaria denunció haber sido víctima de violación grupal durante una fiesta "mechona"

La Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Concepción (Región del Biobío) indaga una denuncia por violación grupal que afectó a una estudiante de la sede penquista de la Universidad San Sebastián (USS).

Los hechos ocurrieron, presuntamente, el 5 de marzo en el contexto de una fiesta de bienvenida "mechona", y la víctima los acusó inicialmente a través de redes sociales.

Desde la PDI confirmaron que "las primeras diligencias investigativas relacionadas con la denuncia fueron realizadas por detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Concepción, lo anterior por instrucción de la Fiscalía de Flagrancia del Biobío y sus resultados informados al Ministerio Público".

Acciones legales del SernamEG

La directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) del Biobío, Bárbara Monsalve, anunció que el organismo asumirá la representación jurídica de la afectada.

"Existe una denuncia por violencia sexual en la que habrían participado varias personas, al parecer estudiantes de la misma universidad, pero todos estos son hechos que están siendo materia de la investigación y que van a ser incorporados en la querella que vamos a presentar en las próximas horas como Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género en representación de la víctima", detalló la autoridad a T13.

Aclaró que el caso fue derivado al Servicio por el propio plantel universitario, y explicó las acciones de resguardo adoptadas a favor de la alumna.

"Nosotros tomamos conocimiento de los hechos -y las derivaciones se produjeron- en el mes de abril, momento en el cual fue atendida por nuestro centro de las mujeres de Concepción y desde ahí se activaron todos los protocolos. Se hizo una primera intervención, una primera pauta de orientación e información en la cual se hizo el primer auxilio psicológico y se tomó el estado de la víctima. En este caso tampoco podemos entregar más antecedentes, pero ella está con el apoyo de nuestro dispositivo", sostuvo la directora de SernamEG.

La respuesta y sumario de la Universidad San Sebastián

Por su parte, la USS emitió un comunicado oficial dirigido a sus estudiantes y funcionarios, reconociendo la existencia del proceso y asegurando colaboración con la Justicia.

"Respecto de los graves hechos difundidos recientemente a través de medios de comunicación, queremos informarles que, como institución, tomamos conocimiento de este caso durante el mes de marzo", señaló la casa de estudios.

El plantel afirmó que, a partir de la denuncia, activó "inmediatamente los protocolos correspondientes" e inició "una investigación interna, actualmente en curso, para establecer los antecedentes disponibles y determinar las medidas que correspondan conforme a la normativa institucional", manifestando además su "plena disposición a colaborar con las diligencias requeridas por las autoridades competentes".

"Entendemos la preocupación que estos hechos generan en nuestra comunidad. Por ello, y en la medida en que las investigaciones permitan esclarecer los hechos, identificar eventuales responsabilidades y contar con antecedentes verificables, la Universidad adoptará oportunamente todas las medidas preventivas, académicas y disciplinarias que correspondan", indicó la USS.

Finalmente, el plantel concluyó el mensaje ratificando su política institucional de tolerancia cero frente a faltas que atenten contra la comunidad estudiantil, comprometiéndose a actuar "siempre con la máxima seriedad y firmeza frente a cualquier conducta que vulnere la integridad, dignidad o seguridad de las personas".