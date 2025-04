Demuelen mausoleo "narco" cercano al Hospital El Pino en San Bernardo

Un mausoleo "narco" fue derribado esta mañana en las cercanías del Hospital el Pino, en San Bernardo, donde se vendían drogas y hubo repetidos asaltos a funcionarios de salud.

El alcalde Christopher White realizó un balance positivo del operativo y declaró que "tuvimos un desalojo sin mayores problemas, con mucho griterío pero que no nos debe asustar, al contrario nos debe dar convicción. En el lugar había problemas de drogadicción, alcoholismo e informes de Carabineros por denuncias. Lo que hemos hecho es un darle la lucha a la delincuencia y también un mensaje, que el espacio público es de todos, no es de nadie particular".

El mausoleo era en memoria de Jordan Arriagada Castilla, conocido como "Chico Jordan", quien cometió delitos de receptación, robo con intimidación, entre otros, en los años 2018 y 2019. Falleció el 2020, a los 15 años de edad en un accidente de tránsito, cuando conducía una motocicleta sin documentos y se le incautó en ese momento droga, dinero y dos teléfonos celulares.