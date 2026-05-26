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Tópicos: País | Policial

Desmantelan criadero ilegal con más de 50 perros hacinados en La Florida

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Una acción conjunta entre el municipio, la Seremi de Salud y la PDI permitió desbaratar el centro clandestino de reproducción canina y detener al responsable.

Los animales de diversas razas permanecían enjaulados, bajo severas condiciones de insalubridad y desprovistos de cualquier atención veterinaria básica.

Desmantelan criadero ilegal con más de 50 perros hacinados en La Florida
 Municipalidad de La Florida

Diversas fundaciones protectoras coordinaron la evaluación médica de los ejemplares rescatados para iniciar su rehabilitación y posterior entrega a hogares definitivos.

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Un operativo conjunto liderado este martes por la Municipalidad de La Florida, la Seremi de Salud y la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medioambiente (Bidema) de la PDI, permitió desbaratar un criadero clandestino de perros en la comuna.

En el recinto se encontraron más de 50 canes de distintas razas que eran mantenidos en jaulas para su reproducción, bajo evidentes condiciones de hacinamiento, insalubridad y maltrato, lo que constituye una grave infracción a la Ley de Tenencia Responsable (Ley Cholito).

Durante la fiscalización, las autoridades constataron que los animales carecían de vacunas y atención veterinaria básica, lo que motivó la detención inmediata del responsable por parte de la PDI.

En tanto, los equipos municipales, junto a las fundaciones Ayuda Callejera y Don Galgo, coordinaron el rescate y la evaluación médica de todos los ejemplares, los cuales iniciarán un proceso de recuperación y posterior adopción responsable.

El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, valoró el procedimiento e instó a la comunidad a denunciar estos hechos ante la Fiscalía, Carabineros o la PDI, recordando que comprar en estos lugares financia la explotación animal.

"Concurrimos a un domicilio en el que funcionaba un criadero ilegal de perros. Las condiciones en las que estos se encontraban eran deplorables y ciertamente significaban un riesgo para la integridad de esos animales", detalló la máxima autoridad comunal.

Finalmente, el jefe comunal emplazó al Congreso a tramitar reformas legales que fortalezcan el rol de los gobiernos locales ante el maltrato animal: "Queremos hacer un llamado al legislador porque hoy día los municipios de Chile no contamos con facultades, por ejemplo, para que nuestros equipos de fiscalización e inspección puedan ingresar a lugares de estas características y de esa manera atender cientos de denuncias que recibimos día a día", concluyó Reyes.

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