Detienen a funcionario por morder al alcalde de Melipeuco en una oreja

Carabineros detuvo a un funcionario municipal de Melipeuco que la noche del martes, se abalanzó sobre el alcalde de esa comuna, Alejandro Cuminao (ind-PPD), y lo mordió en la oreja izquierda, provocándole un desprendimiento de cartílago.

Según consignó Emol, el ataque se produjo cerca de las 22:30 horas, al cierre de una actividad de Fiestas Patrias celebrada en una parcela del sector El Escorial, mientras el jefe comunal se despedía de los asistentes.

Fue entonces que se presume que el sujeto de 28 años, quien trabaja en la Unidad de Desarrollo Local del municipio, agredió a la autoridad comunal y escapó inmediatamente.

Cuminao fue trasladado de urgencia al Hospital de Cunco anoche, donde se determinó que sufrió una lesión en el "pabellón auricular externo".

Posteriormente, fue derivado hasta el Hospital Regional de Temuco, donde permanece internado tras ser sometido a una intervención quirúrgica para reconstruir su oreja.

Municipio condenó el incidente

Mediante un comunicado emitido este miércoles, el municipio confirmó que el alcalde "fue víctima de un lamentable incidente que comprometió su integridad física", antes de asegurar a los vecinos que "se encuentra estable, en buen estado de salud".

"Como institución, condenamos enérgicamente cualquier acto de violencia, venga de donde venga. Reafirmamos nuestro compromiso con el respeto mutuo, la sana convivencia y el trabajo colaborativo por el bienestar de nuestra comuna", puntualiza el escrito.

Por otro lado, apunta que "lamentamos profundamente no poder acompañarlos como es habitual en las celebraciones de nuestras Fiestas Patrias y el aniversario comunal" por causa de este hecho, mas "confiamos en que el espíritu de unidad y solidaridad que caracteriza a Melipeuco prevalecerá en estos días".