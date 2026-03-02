Detienen sujeto tras intentar sobornar a Carabineros con $226 mil en control fronterizo

Un ciudadano boliviano fue detenido tras intentar sobornar a funcionarios de Carabineros durante un control en la zona norte del país, en un sector fronterizo con Bolivia.

El procedimiento se desarrolló en medio de un patrullaje preventivo de soberanía en el límite regional entre las provincias de Parinacota y el Tamarugal, donde los efectivos detectaron un vehículo que circulaba sin placas patentes y que avanzaba por un paso no habilitado con dirección al país vecino.

El teniente Ignacio Acuña, de la Tenencia Chungará, detalló que el hombre se encontraba en situación migratoria irregular y mantenía una orden de expulsión vigente, además de conducir el automóvil sin su identificación correspondiente.

Cuando se le informó que el vehículo sería retirado de circulación por las infracciones constatadas, el sujeto ofreció 260 dólares a los carabineros, es decir, alrededor de 226 mil pesos chilenos, para evitar el procedimiento.

Sin embargo, el sujeto fue detenido y quedó a disposición de la justicia por el delito de cohecho.