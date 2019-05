Diputado Jaime Naranjo tras protagonizar accidente: "No había bebido"

El diputado del PS, Jaime Naranjo, explicó el incidente en el que se vio involucrado durante la noche del martes en Viña del Mar tras la denuncia de un conductor que lo acusó de chocarlo y huir del lugar.

El parlamentario, que descartó haber bebido alcohol, ya que el hombre que lo acusa dijo que estaba con "hálito alcohólico", relató que solo topó el auto que lo antecedía en una luz roja y que le dijo a su conductor que su seguro correría con los gastos.

"Anoche en la calle Tres Norte con Seis Poniente en una luz roja estábamos cuatro vehículos esperando la luz verde. Lamentablemente cuando dieron la luz verde un vehículo dobló a mano izquierda lo que hizo que tuviéramos que frenar y yo no alcancé a frenar y topé, no choqué, por la parte trasera a un furgón Suzuki que estaba delante de mí", dijo el parlamentario.

"Me quedé ahí, el señor se bajó, me dijo: 'Usted me chocó'. 'Efectivamente -le dije- acabo de pegarle un topón a su vehículo y quiero advertirle que soy tal persona y tengo un seguro y mi seguro se va a relacionar con usted'", comentó el socialista.

El diputado añadió que tras pedirle los datos al conductor chocado en repetidas ocasiones para hacer la denuncia ante el seguro y ante la insistencia del hombre para conversar y llegar a una solución en el momento, Naranjo dijo que decidió abandonar el lugar.

"Después de conversar con el señor, que no entendió que yo iba a ser la denuncia al seguro, comprenderá que no me iba a quedar toda la noche. 'Si usted no quiere entender, yo lamentablemente me voy a retirar porque no voy a estar toda la noche conversando con usted y tratando de convencerlo que esto lo iba a denunciar al seguro'", dijo el parlamentario, quien agregó que al no haber lesionados en el accidente no se requiere la intervención de Carabineros en el lugar.

Asimismo, el diputado recalcó que "no había bebido" alcohol antes de conducir.