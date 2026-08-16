Discusión por arriendo terminó con dos apuñalados y dos detenidos en Santiago Centro

Dos hombres resultaron heridos con lesiones cortopunzantes y dos personas fueron detenidas tras una riña motivada por problemas de arriendo, ocurrida este domingo en la intersección de calle Zenteno con Pedro Lagos, en la comuna de Santiago.

Según consignó T13, el incidente se desencadenó cuando el dueño de un inmueble y otro sujeto iniciaron una fuerte discusión con los arrendatarios -una madre y su hijo de nacionalidad venezolana-.

El hecho terminó en una agresión física con elementos de vidrio, dejando a los afectados con heridas de diversa consideración en la zona del tórax y la espalda. Al llegar al sitio del suceso, personal de Carabineros constató que la disputa se originó por desacuerdos económicos y de permanencia en el departamento.

Tras la revisión de los datos de los imputados, la policía uniformada informó que el hijo de la mujer detenida mantenía una condición migratoria irregular en el país. Además, el sujeto ya contaba con registros previos por otros delitos.

Respecto a las víctimas, los servicios de emergencia coordinaron su traslado inmediato hasta la ex Posta Central. Según el parte médico, uno de los hombres ingresó con diagnóstico de carácter grave, mientras que su acompañante presentó lesiones leves.

A pesar de la magnitud del ataque, el recinto asistencial confirmó que ambos pacientes permanecen fuera de riesgo vital.