Disputa entre estudiantes y apoderados terminó con disparos frente a colegio en Quilicura

Un tiroteo se registró durante la tarde de este miércoles en las afueras del Colegio José Luis Undurraga, en la comuna capitalina de Quilicura.

Según Carabineros, la situación se originó por una discusión al interior del plantel entre dos alumnos de séptimo básico y primero medio, motivada por disputas previas.

"No hay mayores agresiones de por medio, sino que se transan en palabras -por lo que dan a entender (tanto) el mismo establecimiento educacional como los menores involucrados- por hechos que son anteriores; rencillas anteriores", detalló el capitán Esteban Jiménez.

La autoridad explicó que, tras la disputa, la dirección del establecimiento citó a los adultos responsables, quienes protagonizaron "nuevamente una situación de roce (...) y, aparentemente, una de las partes de lo que son los apoderados de uno de los menores sale y, al pasar de unos minutos, se escuchan unos disparos en la vía pública".

Informes preliminares indican que se utilizó una escopeta.

Pese al temor generado en la comunidad escolar, las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas y, aunque el colegio mantuvo sus funciones, diversos padres optaron por retirar a sus hijos de manera anticipada por precaución.

Carabineros continúa con las diligencias para identificar al autor de los disparos y esclarecer las responsabilidades en este preocupante hecho.