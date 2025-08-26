Dos detenidos por portar armas de fuego en el centro de Santiago

Dos sujetos fueron detenidos durante la noche de este martes en la comuna de Santiago tras ser descubiertos portando armas de fuego.

El hecho ocurrió en calle San Isidro, en las cercanías del Metro Santa Lucía, donde personal de Carabineros divisó a los sujetos manipulando armas al interior de un vehículo.

Al realizar la revisión del automóvil se encontró una pistola y un cargador con 7 tiros bajo el asiento del conductor, otra arma con munición portada por el copiloto y un cargador en la guantera.