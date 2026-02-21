Excanciller: Sanción de EE.UU. a funcionarios chilenos es un acto extremadamente hostil

El excanciller Mariano Fernández (2009-2010) abordó en Cooperativa la sanción de Estados Unidos a tres funcionarios del gobierno de Chile por "apoyar actividades contra la seguridad", calificándola de "hostil" y que pone en jaque al próximo Gobierno.

"Esto está creando una complejidad en la relación entre Chile y Estados Unidos completamente inesperada (...) Está empleando un lenguaje EE.UU., una manera de referirse, que genera mucha desconfianza incluso entre los chilenos", dijo el exlíder de las relaciones internacionales chilenas.

Fernández hizo hincapié en que las relaciones entre ambos países son estrechas en diversos sectores, pero "hay una rivalidad China-Estados Unidos", por lo que "uno esperaría de Estados Unidos un tono y una manera de referirse más cordial y más próxima a lo que es la relación con Chile. Particularmente me parece delicado porque le coloca al gobierno que está entrando un tema candente en los brazos antes de que asuma".

"Esto, hecho de esta manera, constituye un agravio. Pueden no estar de acuerdo conmigo, pensar que las cosas hay que hacerlas de otra manera; pero cuando tenemos las relaciones que tenemos, más de 200 años de relaciones, y tenemos las vinculaciones fuertes que tiene Chile con Estados Unidos en materia de inversiones, estratégica, fuerzas armadas, colaboraciones de distinto tipo... Nosotros somos un importante proveedor de materias primas fundamentales para Estados Unidos", afirmó.

En ese sentido, señalo que la acción genera un clima bastante "incómodo" y "desagradable", especialmente ante la llegada del secretario de Estado, Marco Rubio, a la investidura de Kast.

"Según me he informado, hasta el momento el gobierno norteamericano no ha tenido reuniones detalladas con el gobierno chileno como para poder llegar a conclusiones entre países que tienen buenas relaciones. Entonces, creo que esto ha sido un acto extremadamente hostil del gobierno de Estados Unidos, extremadamente impredecible, como todas las cosas que está haciendo el presidente Trump", aseveró.

Además, planteó que "el argumento de la seguridad nacional tiene un valor, pero hay que saber exactamente de qué estamos hablando (...) Usted puede tener todas las discrepancias políticas que quiera, pero en Chile tenemos una institucionalidad, hemos tenido una elección clara, hay un presidente saliente que le está entregando el cargo al mandatario entrante, le va a colocar la banda presidencial y el país va a seguir adelante. Pero ahora con la sombra de que la primera potencia del mundo viene a decir que estamos afectando la seguridad nacional es muy delicado".

Candidatura de expresidenta Bachelet a la ONU

Por otro lado, Fernández también se refirió a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a las Naciones Unidas, afirmando que "sería muy conveniente que el presidente Kast, apenas asuma, invite a la presidenta Bachelet a una conversación y clarifiquen las posiciones, de tal manera que él pueda tomar una decisión con toda la información encima de la mesa. Como se sabe, Chile, México y Brasil han presentado la candidatura de la presidenta Bachelet. Es una presentación muy sólida, porque no es que estén apoyando, han presentado

"Cualquier analista internacional, los conocedores de Naciones Unidas, le va a decir inmediatamente que la presidenta Bachelet está a la vanguardia de los candidatos que están hoy. Porque ella tiene no solamente la experiencia de Presidenta de la República, sino que también una gestión muy exitosa en Naciones Unidas. A ella se le encargó organizar ONU Mujeres, que estaba distribuido en varias organizaciones, y en dos años lo dejó al día y funcionando muy bien hasta el día de hoy. Y luego le entregaron una tarea más compleja, que es el Alto Comisionado de Derechos Humanos", sostuvo.