Explosión en Renca: Experta pide fiscalización real a transporte de sustancias peligrosas

La ingeniera en prevención de riesgos de la Universidad Andrés Bello (UNAB) Romina Parraguez llamó en Cooperativa a que la normativa que regula el transporte de sustancias peligrosas en Chile "se lleve a terreno" y se fiscalice "en conjunto", a fin de evitar trágicos accidentes como el de Renca, que dejó cuatro muertos y 17 heridos.

"La legislación que regula el transporte de sustancias peligrosas en Chile es el Decreto Supremo número 298, que establece las condiciones y las normas aplicables al transporte, la clasificación de las sustancias según los estándares internacionales de la ONU y los requisitos de los vehículos en cuanto a la señalización, el embalaje, la documentación y la obligación que tienen los conductores y los transportistas", explicó la especialista.

Sin embargo, "(en esto) estamos un poco al debe. Si bien tenemos esa normativa central que regula este transporte, es importante que se realice un trabajo mancomunado entre las distintas áreas responsables sobre la protección de la ciudadanía en general", exhortó Parraguez.

"Se da mucho que tenemos ciertas regulaciones locales por parte de las Seremías en las distintas regiones en sí, pero no hay una unificada a nivel nacional que indique claramente cuál es el horario, por ejemplo, de transporte de los camiones de sustancias peligrosas", afirmó la prevencionista de riesgos.

Además, "es importante, quizás, que la normativa se lleve a terreno, porque generalmente queda en lo escrito -'con eso basta'- y no se fiscaliza ni se lleva a terreno, no se trabaja en conjunto y lleva a tener este tipo de situaciones (como en Renca) nunca antes vistas", agregó.