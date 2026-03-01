Dos hombres están en riesgo vital tras emboscada armada en Maipú

Un ataque a disparos se registró este sábado en la Villa Carlos V de la comuna capitalina de Maipú, dejando a dos hombres heridos de gravedad.

El incidente ocurrió específicamente en la intersección de las calles Ferrocarril y Suecia, donde desconocidos percutaron —según testigos— más de 70 disparos en ráfaga contra un vehículo en movimiento.

El conductor del automóvil recibió un impacto de bala en la cabeza, lo que le hizo perder el control del móvil y chocar contra un poste de alumbrado público. Actualmente se encuentra en riesgo vital en la ex Posta Central.

El segundo ocupante sufrió un disparo en el tórax con entrada por la espalda y fue trasladado de urgencia al Hospital El Carmen.

"Ambos se mantienen con riesgo vital, siendo intervenidos en estos momentos", dijo el mayor de Carabineros Luis Segura.

Personal del GOPE resguardó el sitio del suceso, mientras que la Fiscalía instruyó a la Brigada de Homicidios de la PDI y al Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) para realizar los peritajes necesarios que permitan dar con el paradero de los responsables de este violento hecho.