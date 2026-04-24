Dos PDI quedaron en prisión preventiva: Están acusados de robar dinero y joyas incautadas

Un caso de corrupción sacude a la PDI en la provincia de El Loa, región de Antofagasta, luego de que dos funcionarios fueran enviados a prisión preventiva, acusados de apropiarse de cerca de 70 millones de pesos incautados en un procedimiento policial.

La medida fue decretada por el Juzgado de Garantía de Calama, tras una investigación liderada por la unidad anticorrupción del OS7 de Carabineros.

Según los antecedentes, un comisario y un agente -ambos pertenecientes a la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim)- están acusados de apropiarse de cerca de 70 millones de pesos en efectivo y joyas que nunca fueron reportados a la justicia, y que correspondía a especies recuperadas tras un robo de cobre en la división Ministro Hales de Codelco.

El tribunal formalizó a los imputados por delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos, robo con intimidación y obstrucción a la investigación.

Para evitar coordinación entre los involucrados, se dispuso que uno de los funcionarios cumpla la medida cautelar en un cuartel de la PDI en Antofagasta, mientras que el otro fue trasladado hasta Concepción.

El caso suma otros dos imputados: un subcomisario de la misma brigada, quien quedó con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse al cuartel policial, y la esposa de uno de los agentes, imputada por lavado de activos, quien deberá cumplir arresto domiciliario y firma quincenal.

El seremi de Seguridad Pública de la región de Antofagasta, Juan Fernández, calificó el hecho como "lamentable", pero aseguró que da cuenta del funcionamiento de los mecanismos de control.

"Es una diligencia que se inicia el año pasado. También la PDI estaba realizando esta investigación y después el Ministerio Público decide que sea llevada por personal de Carabineros (...) tiene que tener tranquilidad la comunidad es que los controles internos están funcionando", señaló la autoridad.

El tribunal fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación, periodo en el que se buscará esclarecer el alcance de la red y eventuales responsabilidades adicionales.