Un operativo de Carabineros permitió incautar 460 kilos de droga en el interior de la Región de Antofagasta, tras una persecución de aproximadamente 50 kilómetros a más de 4.000 metros de altura.

El procedimiento se inició luego de detectar una camioneta que ingresó desde Bolivia por un paso no habilitado.

"En Barrancanes, a raíz del avistamiento de este vehículo, que estaba siendo monitoreado, se inicia esta huida que trasunta en 50 kilómetros, más o menos, de desplazamiento", confirmó el general Marco Gutiérrez, jefe de la Zona de Carabineros de Antofagasta (Segunda Zona).

El conductor, de nacionalidad boliviana, fue detenido y se decomisaron cargamentos de marihuana, pasta base, clorhidrato de cocaína y más de 17 litros de ketamina líquida.

El fiscal regional, Juan Castro Bekios, destacó que que el hallazgo demuestra que "las organizaciones no manejan una sola mercancía, sino que prácticamente un catálogo de droga".

En tanto, el imputado fue formalizado por tráfico de drogas y quedó en prisión preventiva, con un plazo de investigación de 120 días.