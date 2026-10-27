Banda criminal fue desbaratada con casi tres toneladas de drogas en la Región Metropolitana

La Fiscalía Supraterritorial, en colaboración con la Policía de Investigaciones, desbarató a una banda criminal liderada por ciudadanos colombianos, dedicada a internar grandes cantidades de drogas al país por pasos no habilitados en el norte de Chile y luego distribuidas en la Región Metropolitana y zona sur.

De acuerdo a información policial, se logró la incautación de 2.700 kilos de drogas, entre cannabis sativa y clorhidrato de cocaína. Asimismo, fueron detenidos 12 sujetos: seis colombianos, cinco chilenos y un ecuatoriano.

El fiscal Marcelo Vargas, jefe subrogante de la Fiscalía Supraterritorial, destacó que "además de la cantidad de droga incautada, casi 3 toneladas entre marihuana y clorhidrato de cocaína, (se logró) la incautación también de armamento y de algunas granadas".

"No solamente estamos atacando los transportes de droga, sino que también toda la cadena logística. Es decir, se ha podido establecer la cadena completa de transporte, de logística de acopio de droga en distintas regiones de nuestro país", agregó.

La investigación logró identificar a barberías asociadas que blanqueaban el dinero, por lo que, se congeló hasta ocho cuentas bancarias. Se incautaron ocho armas de fuego, una identificada como sustraída de la policía de Tucumán, en Argentina.

El director general de la PDI, Eduardo Cerna, celebró que el proceso "permitió identificar la estructura en su totalidad: la forma de ingreso, los acopios, la distribución, la forma de encubrimiento de los capitales ilícitos. Permitió establecer la dinámica completa con la tipificación de roles, de personas, de asociaciones y, sobre todo, la forma de encubrimiento a través de actividades comerciales de fachada".

Por su parte, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, agregó que seguirán trabajando en dos focos: "Uno, control fronterizo, que es necesario para impedir o aumentar el costo del ingreso de sustancias ilícitas, que siempre va a existir, pero al menos aumentar el precio al delito, el costo de delinquir".

"En segundo lugar, combatir el crimen organizado con inteligencia, con investigación, seguir tirando el hilo, seguir buscando la ruta de ese dinero", cerró.