En medio de patrullajes preventivos, Carabineros detuvo a un hombre y tres mujeres, después de detectar a uno de ellos realizando una transacción de droga en las inmediaciones de un domicilio de la comuna de San Bernardo.

Funcionarios controlaron a uno de los involucrados afuera de un block de departamentos en calle Rocallosas, y luego ingresaron a la mentada vivienda, donde decomisaron "más de un kilo de marihuana, cocaína y pasta base; dinero en efectivo, y diversos elementos utilizados para la dosificación de sustancias ilícitas", detalló el mayor Christian Mena, de la 62° Comisaría.

Todos los detenidos son de nacionalidad chilena, y registran antecedentes policiales por diversos delitos.