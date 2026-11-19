Xi Jinping abogó este jueves ante Donald Trump y Vladímir Putin por la completa eliminación y prohibición de las armas nucleares, que describió como "una espada de Damocles" que pende sobre la humanidad.

Durante su esperada reunión tripartita en la ciudad de Shenzhen, Xi urgió a los líderes de las otras grandes potencias nucleares a hacer todo lo posible para prevenir una guerra nuclear.

También llamó a Washington y Moscú a acatar el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y a mantener una estabilidad estratégica mundial.

El control de los arsenales nucleares era uno de los temas que se preveía que estarían sobre la mesa en una cita en la que también se está hablando de la guerra de Ucrania, entre otros asuntos.

Trump: "Estamos en capacidad de reducir el arsenal nuclear"

Donald Trump abrió su participación pidiendo garantías para que "estas armas no sean usadas nunca" por ningún país.

En su declaración de apertura de la reunión, en la recluida Kylin Villa de Shenzhen, Trump aseguró: "Como los tres mayores poderes nucleares de largo, EE.UU., Rusia y China estamos en una capacidad única de dialogar cómo reducir el número de armas nucleares y también de rebajar el riesgo de que esas armas sean jamás usadas".

Trump, que a ratos se desviaba de su discurso escrito en papel, dijo que "francamente es difícil abandonar las armas nucleares, por que una vez las tienes es difícil abandonarlas como líder de un país", ya que "así funciona el mundo".

Sin embargo, siguió, "tenemos que cooperar para combatir la amenaza de proliferación nuclear en otros países del mundo. Eso es lo que estamos haciendo en Irán, que jamás tendrá un arma nuclear", dijo el republicano ante Xi y Putin.

Putin: EEUU, Rusia y China comparten el interés de que acabe la guerra de Ucrania

A su turno, Vladimir Putin que las tres potencias nucleares tienen "muchos intereses en común, en particular, en lo que respecta al arreglo de conflictos regionales, por supuesto, incluido la solución del conflicto en Ucrania", subrayó.

El líder ruso afirmó que se refirió a ello el miércoles, durante su encuentro bilateral con el presidente de China, y también hoy, en la que mantuvo con Trump antes de la reunión a tres bandas.

"Por iniciativa del presidente de EE.UU., le dedicamos mucha atención en nuestra reunión bilateral", indicó.

"Por nuestra parte, estamos convencidos de que Rusia, China y EE.UU., nuestros pueblos, pueden realizar una notable contribución al fortalecimiento de la seguridad y estabilidad en el mundo, siempre que cooperen de manera constructiva, como socios, sobre la base del respeto mutuo y respeto del balance de intereses", agregó.

El exagente de la KGB llamó asimismo a hablar de "cooperación económica y seguridad alimentaria y energética" durante la reunión con los líderes de las mayores potencias mundiales.

La reunión inédita de los tres presidentes tiene lugar en los márgenes de la cumbre anual de líderes del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC), que se celebra en Shenzhen entre ayer y hoy.