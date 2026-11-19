La Comunidad Católica Shalom, grupo con presencia en unos 40 países y nacido en Brasil en 1982, asistió a una audiencia especial con el papa León XIV en el Vaticano.

Tras su gira por Uruguay, Argentina y Perú, el líder católico recibió a los fieles, caracterizados por su organización en grupos de oración, retiros, jornadas de sanación y de estudio y misas diarias.

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