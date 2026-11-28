El Juzgado de Garantía decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el líder criminal conocido como "El Cuchara", junto a otros cinco imputados, tras el desbaratar su organización delictual de carácter familiar que operó por más de 20 años en la población Galvarino, en la capitalina comuna de Peñalolén.

La investigación culminó con la formalización de ocho presuntos miembros de la banda. Mientras seis de ellos fueron enviados a la cárcel mientras dure el proceso, los dos restantes quedaron sujetos a arresto domiciliario total durante los 120 días fijados como plazo de investigación.

Durante el operativo policial se logró sacar de circulación 14 kilogramos de diversas sustancias ilícitas, una cifra superior a los 11 millones de pesos en efectivo y tres armas de fuego con sus respectivas municiones.

El grupo no solo controlaba el tráfico interno en la zona, sino que mantenía una estructura logística orientada a suministrar narcóticos a microtraficantes y bandas rivales del sector suroriente de la capital.

Perfil delictual de "El Cuchara"

El fiscal de Sistemas de Análisis Criminal para Crimen Organizado y Delitos de Alta Complejidad, Salvador Arias, detalló que "esta estructura criminal es interesante toda vez que no es el típico traficante que vende al consumidor final, sino que esta organización proveía a otros traficantes del sector sur de la comuna de Peñalolén", destacando también que se pudo "acreditar la participación de su líder".

Según dio cuenta, "El Cuchara" es un criminal que "ha sido perseguido históricamente, había sido muy difícil poder detenerlo, que él cayera, toda vez que se cuidaba demasiado: cuidaba las comunicaciones que él tenía, la droga no la manejaba en su domicilio, así también las armas que ellos utilizaban para poder defenderse las tenían acopiadas en domicilios de acopio".

La desarticulación de esta banda pone fin a más de dos décadas de impunidad en uno de los puntos más complejos de Peñalolén, en una indagatoria que continuará recopilando antecedentes patrimoniales y balísticos durante los próximos cuatro meses.