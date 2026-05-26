Cerro Navia: Allanamientos en El Montijo permiten detención de cinco narcos

Tres casas allanadas y cinco personas detenidas (cuatro hombres y una mujer) fue el resultado de un operativo conjunto desarrollado este martes por la Fiscalía, Carabineros y la Municipalidad de Cerro Navia en la intersección de los pasajes Coímbra y Abrantes, en el sector El Montijo.

Los detenidos -todos chilenos con antecedentes policiales- forman parte de un clan familiar dedicado a la venta de droga: en su poder se halló hoy "ketamina, cocaína base y clorhidrato de cocaína", además de grandes cantidades de dinero en efectivo, señaló la fiscal Alina Escudero.

Los imputados serán presentados este miércoles al Quinto Juzgado de Garantía de Santiago, y el Ministerio Público solicitará que los inmuebles allanados -que ya habían sido intervenidos en el pasado- se incauten y redestinen a "fines preventivos o socializadores", dijo la persecutora.