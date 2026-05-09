Coquimbo: Carabineros incautó casi una tonelada de marihuana oculta en un camión

Carabineros de la Región de Coquimbo incautó 976 kilos de marihuana que era transportada en un camión por la Ruta 5 Norte y que se encontraba oculta entre materiales de construcción para burlar los controles policiales.

El hallazgo fue posible gracias al trabajo conjunto de los canes antidrogas Spot y Franco quienes, apoyados por aparatos tecnológicos, lograron detectar el cargamento camuflado en sacos de cemento.

"Once mil millones de pesos es el avalúo de esto si lo llevamos a la comercialización en detalle, que es lo que se da en distintos lugares, pero esta droga ya no llegó a Santiago. Es droga que debe venir de Bolivia", informó Marcelo Araya, director general de Carabineros.

El descubrimiento del cargamento se originó de manera fortuita debido a que el camión sufrió un desperfecto mecánico que obligó su traslado mediante grúa hasta un estacionamiento privado en el sector de El Panul. Fue en ese lugar donde guardias de seguridad privada alertaron a Carabineros tras observar movimientos sospechosos de vehículos durante la madrugada.

"La droga no estaba a la vista, sino en maxisacos envueltos en cal. Había todo un sistema para evitar el trabajo de los canes", precisó el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien señaló que se necesitó una grúa para poder extraer el cargamento del vehículo.

El operativo, que contó también con el apoyo de la Tenencia de La Herradura, culminó con una persona detenida, quien ya se encuentra bajo la medida cautelar de prisión preventiva. El tribunal estableció un plazo de 100 días para la investigación.