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Tópicos: País | Policial | Drogas

Cuatro sujetos fueron detenidos con casi una tonelada de droga

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

La PDI logró la incautación de cerca de cuatro kilos de ketamina, más de media tonelada de pasta base, 200 kilos de clorhidrato de cocaína y cerca de 200 kilos de marihuana.

La organización operaba desde el 2023 e ingresaba sustancias por la Región de Atacama por pasos no habilitados, la almacenaba en Coquimbo y después la movían a la capital.

Cuatro sujetos fueron detenidos con casi una tonelada de droga
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Cuatro sujetos de una banda criminal que transportaba 977 kilos drogas desde el norte del país hasta la comuna de La Pintana fueron detenidos en un operativo de la Policía de Investigaciones.

De acuerdo a información policial, los sujetos operaban desde el 2023 e ingresaba las sustancias por la Región de Atacama por pasos no habilitados y la almacenaban en Coquimbo; desde allí, la transportaban en tres vehículos hacia la capital para ser distribuida y vendida en el sector sur de la Región Metropolitana.

El prefecto inspector Erick Menay, jefe nacional contra el Crimen Organizado de la PDI, detalló que el trabajo investigativo determinó la ubicación de los sujetos y su modo de operar: "Para poder minimizar el riesgo (circulaban) primero con un vehículo que es de escolta o 'punta de lanza', y luego vienen dos vehículos con la sustancia oculta".

El operativo resultó con la incautación de cerca de cuatro kilos de ketamina, utilizada para la elaboración de tussi; más de media tonelada de pasta base; más de 200 kilos de clorhidrato de cocaína y cerca de 200 kilos de cannabis sativa. Cargamento avaluado en más de 12.000 millones de pesos.

El fiscal Héctor Barros destacó el operativo, sin embargo, advirtió que "el crimen organizado siempre está en un proceso de cambio, de adecuación, en la medida en que la policía y el Ministerio Público son capaces de poder desarticular las organizaciones".

"Estamos en un proceso de reestructuración hace rato, ya con la salida de al menos hasta este momento de organizaciones importantes como la de 'Los Cojos César', por ejemplo, que implica necesariamente que van a haber otras organizaciones que van a tratar de apoderarse de ese mercado que va quedando ahí disponible", planteó.

La organización fue parte de otro operativo en 2023 en la que se le incautaron alrededor de 1.700 kilos de sustancias ilícitas. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y serán formalizados por los delitos de tráfico de drogas e infracción a la Ley de Control de Armas.

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