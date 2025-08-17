Desarticulan banda de narcotráfico en Puerto Montt: ocho detenidos

Carabineros del OS7 de la Prefectura de Llanquihue, en un trabajo coordinado con la Fiscalía, logró desarticular una organización criminal dedicada al narcotráfico en la ciudad de Puerto Montt.

El operativo, que incluyó el allanamiento de cuatro domicilios en el sector alto de la comuna, resultó en la detención de ocho personas, todas de nacionalidad chilena. Siete de los arrestados contaban con antecedentes por delitos de tráfico de drogas.

Durante la intervención policial, autorizada por el tribunal, se incautaron aproximadamente tres kilos de sustancias ilícitas, incluyendo pasta base, cocaína y marihuana, además de armamento, municiones, teléfonos celulares y una importante cantidad de dinero en efectivo, detalló la capitana Constanza Salgado, comisaria de servicio de la 5ª Comisaría de Puerto Montt.